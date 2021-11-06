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有片！腹肌速成班 3分鐘虐腹訓練 一天兩次超有感！

聯合新聞網 / 江柏蓉
3分鐘腹肌訓練，激起你核心的爆發力。圖/Canva
3分鐘腹肌訓練，激起你核心的爆發力。圖/Canva

核心是健身中重要的一環，不僅能穩定全身，還能鍛鍊出完美線條，而現今也越來越多人追求短時高效的訓練，只要持之以恆，3分鐘練出腹肌不是夢！

影片中共5個動作，每個動作30秒，中間休息10秒，適合初學者簡單入手，在這三分鐘裡，將會360度零死角的刺激核心，只要一天2次，在不久的將來絕對看見成效！快跟著Eugene & Jayn虐腹訓練，動完保證超有感！

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殘酷舞台 600下腹肌運動挑戰

爆汗核心訓練 4分鐘Tabata健身操

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社團：女性專屬|健身的我超美

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