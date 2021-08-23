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有片！殘酷舞台 600下腹肌運動挑戰

聯合新聞網 / 江柏蓉
600下腹肌運動挑戰，讓你迅速飆汗，並且精準訓練到核心肌群。圖/Canva
600下腹肌運動挑戰，讓你迅速飆汗，並且精準訓練到核心肌群。圖/Canva

愛美是天性，尤其到了夏天就想穿得清涼，但每當看到肚子上的那坨肉就瞬間打消念頭，今天這套動作讓你超有感，做完腹部立即緊繃，打造完美腹肌。

影片中每個動作40秒，中間休息20秒，這套動作雖然累，但做完你會覺得非常值得，一定讓你迅速飆汗，並且精準訓練到核心肌群，如果沒辦法撐到40秒，一個動作至少要做完30下才算過關呦！快跟著莎夏 Sasha完成腹肌運動挑戰，一起擊垮肥肉！

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Sasha Chen 莎夏 粉絲專頁：點我看

莎夏 Sasha Youtube頻道：點我看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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