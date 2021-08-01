有片！爆汗核心訓練 4分鐘Tabata健身操
Tabata間歇訓練運動，是在短時間內將肌肉操到極限，再藉由運動的事後燃脂，在運動後的24～48小時裡，讓身體都在燃燒熱量，能有效提升肌力、心肺能力、爆發力、敏捷度，達到運動4分鐘等於跑一個小時慢跑的效果。
今天四分鐘，讓你完全爆汗，在短時間內愛上運動的快感，影片中每個動作20秒，中間休息10秒，組間休息的時候注意不要放鬆，因為時間比較短，調整好呼吸就可以準備下一組動作，這套動作為中階訓練，動作時間與次數可以依照個人的體力做調整，跟著黃欣元Alvin練出腹肌線條。
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