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有片！10個減脂有氧挑戰 訓練心肺跟爆發力

聯合新聞網 / 江柏蓉
10個動作居家有氧運動的動作，在家也能訓練心肺及爆發力。圖/Canva
10個動作居家有氧運動的動作，在家也能訓練心肺及爆發力。圖/Canva

想訓練心肺及爆發力，誰說一定要到健身房？只要夠自律，在家也能鍛鍊，準備一起爆汗燃脂吧！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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