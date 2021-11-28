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有片！10個減脂有氧挑戰 訓練心肺跟爆發力
想訓練心肺及爆發力，誰說一定要到健身房？只要夠自律，在家也能鍛鍊，準備一起爆汗燃脂吧！
影片中教你10個動作居家有氧運動的動作，每個動作30~40秒，中間休息10~20秒，做的次數與秒數依個人肌力情況而定，把這10個動作串接著做，保證心力持續飆升喔！快跟著Nuli App動一動，在家也能減脂成功！
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