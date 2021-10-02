有片！10分鐘深蹲大全 瘦腿練出蜜桃臀
想擁有緊實翹臀，怎能少了深蹲？深蹲是增肌的基礎訓練，可以增強全身力量，不僅可以穩定核心肌群，更是鍛鍊下半身的利器！
這套動作適合運動老手來做日常訓練，影片中每個動作40秒，中間休息15秒，不到十分鐘的時間就能在家爆汗，讓你臀腿超有感！快跟著游書庭，每天堅持做，一起告別下垂屁屁，練出緊實蜜桃臀！
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