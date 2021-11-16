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有片｜運動抖M請進！13分鐘超強虐腹訓練
還在擔心沒時間去健身房，無法維持應有的體態嗎？各位運動抖M請進！今天教你在家練出如同健身房等級的肌肉量與運動量！
13分鐘的高強度徒手訓練，教你5個動作強化核心，不只可以訓練肌群的穩定性與動作控制能力，還有助於維持肋骨與骨盆良好的排列！整套動作為一個循環，循環與循環間休息2分鐘，共做3個循環，快跟著超核心健身中心 Hypercore Fitness，記得縮緊腹部，讓訓練更有效！
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超核心健身中心 Hypercore Fitness：點我看
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