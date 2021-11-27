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有片！10分鐘無跳躍運動 初階版不傷膝蓋
想要在家運動，但總怕動作太激烈吵到樓下鄰居，或造成膝蓋關節疼痛嗎？今天教你初級版10分鐘無跳躍運動，且對膝蓋非常友好喔！
影片中每個動作50秒，中間休息10秒，全程不跑也不跳，適合體重過重或是膝蓋不好的長輩們訓練，運動的時候建議穿著運動鞋，不要光著腳，除了安全以外，也能減少腳承受的壓力唷！快跟著游書庭動起來，輕鬆運動無負擔！
想了解更多健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起越動越年輕！
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