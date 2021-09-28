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有影！5種錯誤跑步姿勢 當心膝蓋受傷！

聯合新聞網 / 黃介璘
5種錯誤跑步姿勢 當心膝蓋受傷！（圖/Canva)
5種錯誤跑步姿勢 當心膝蓋受傷！（圖/Canva)

大部分開始從事運動規劃的人都會先選擇從跑步開始，只需要一雙運動鞋，就能出門跑步去。但這個看似最簡單最容易上手的運動，你可曾想過有做對嗎？YouTuber「 詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」今天要來教大家正確的跑步姿勢，一起來看看吧。

這5種分別是：1.大腿抬不夠高。跑步時當大腿抬不夠高，腳往後勾就會比較多，大腿小腿容易緊繃，也就會對膝蓋造成負擔。2.步伐太大或太小。步伐太大或太小都會造成肌肉不利收縮，也會給膝蓋很大的壓力。3.手部擺動不正確。跑步時正確的手部擺動是手肘彎曲60-90度，手的擺盪會減輕地板傳上來的反作用力，所以上半身越強壯的人，跑步的腳步越輕盈。4.跑太慢。跑太慢只有小腿會感到痠，屁股、大腿沒有出力，久了會造成足底筋膜炎。5.錯誤前足跑法。許多人會用前足跑法試圖減輕膝蓋壓力，但錯誤的姿勢其實只是把壓力轉移到了小腿或足根。

綜上所述，要以跑步作為運動入門的粉絲們，一定要記住以上5點，可千萬別沒有運動到，卻傷害了膝蓋唷！

原始影片：點我看

影片授權：@veronicarehab

詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab YT：點我看

詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab FB：點我看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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