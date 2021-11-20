有片！深蹲正確姿勢VS錯誤姿勢 避免腰酸膝蓋痛！
都說深蹲是一項很好的全身運動，不僅可以練臀腿、矯正不良姿勢與訓練爆發力，但許多人聽到「深蹲導致膝蓋痛」而卻步，今天將教你正確深蹲的8大要素，並分享常見的3個錯誤姿勢作為借鏡。
其實深蹲不可怕，正確的深蹲是不會導致腰痠、膝蓋痛的！很多時候是錯誤的姿勢及不當的訓練強度造成的結果。記得！不同程度的運動者會有不同的幅度的深蹲訓練，請依照適合自己的強度量力而為，快跟著Pelieving練習，做好運動前的準備姿勢，別讓自己蹲著蹲著就痛了。
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