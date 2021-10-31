有片！練臀不腿粗 臀推的常見錯誤與正確姿勢
常常聽到有人說練臀大腿會變粗？其實是你用錯肌肉，才會有下半身越練越粗的困擾！
臀推是很有效的練臀秘技，能幫助啟動臀部肌肉、感受臀部發力，在訓練下半身時避免過度使用大腿前側或膝蓋，如果本身是有在重訓者，也很適合將臀推納入暖身的運動之一。
今天的影片將教你臀推的正確姿勢和常犯的錯誤，也提供4種變化式，不僅能強化訓練還能親子同樂！只要掌握好4大關鍵，背、腳、眼、臀，在家也能輕鬆練翹臀！快跟著Pelieving 一起把臀肌練強，還能改善腰痠背痛的問題唷！
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