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有片！總是腰痠背痛嗎？物理治療師教你5分鐘保養脊椎

聯合新聞網 / 江孟軒
腰痛、手麻、腳麻這些毛病都是來自脊椎問題。圖/Canva
腰痛、手麻、腳麻這些毛病都是來自脊椎問題。圖/Canva

走路常常彎腰駝背，腰又再隱隱作痛了嗎？腰痛、手麻、腳麻這些毛病都是來自脊椎問題，「啾c物理治療師」教你每天5分鐘脊椎保養運動，緩解腰痠背痛，改善脊椎側彎。

根據國內外研究統計，台灣可能潛在脊椎側彎的患者至少有60萬人！「啾c物理治療師」也指出人的一生中有80%都會發生下背痛的毛病，醫學上的「下背痛」就是俗稱的腰酸背痛，所以保養脊椎變成了很重要的課題！

那麼該怎麼保養脊椎呢？影片中教大家4個動作，脊椎旋轉、眼鏡蛇與貓背式、腰方肌放鬆、脊椎運動，每個動作做60秒，這些動作的重點都是讓脊椎平行於地板，減輕脊椎的負擔，能夠繞全關節角度拉筋，快跟著「啾c物理治療師」一起動動吧！

想了解更多關於健康運動的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，伸展身體，適時紓壓！

啾c物理治療師YT：點我看

啾c物理治療師FB：點我看

完整影片：點我看

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