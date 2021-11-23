有片！總是腰痠背痛嗎？物理治療師教你5分鐘保養脊椎

黑面蔡媽媽過去是一名財經記者，高壓的記者生活，讓她無法順利懷孕，身旁親友跟她說：「如果想生孩子，那就離職吧！」 產後長期咳嗽，意外發現肺部纖維化，孩子一句：「媽媽，我想要妳多陪我一點」，讓蔡媽媽放下職場上的成就，全職成為家庭主婦，並且開始拍片紀錄親子及運動生活！

2021-11-23 09:00