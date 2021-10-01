有片！舒緩肩夾擠症候群 3個動作搞定！
成年人肩膀痛的問題，除了大家熟知的五十肩之外，另一個就是肩夾擠症候群。肩夾擠症候群好發於成年人身上，當年歲逐漸增長後，組織退化或受傷狀況會更明顯。今天物理治療師「詹珞瑤」要來教大家3個方法舒緩肩夾擠症候群。
肩夾擠症候群發生的位置大約在肩膀、鎖骨跟肩胛骨。當裡頭的旋轉肌肌腱與肩胛摩擦發炎，又被限縮在一個小空間裡，就會造成夾擠的問題。最容易檢測的方式就是把手舉高舉過肩膀，當會感覺到疼痛時，就有可能是肩夾擠症候群哦！
知名物理治療師YouTuber「詹珞瑤 Veronica Rehab」時常在個人頻道分享跟物理治療有關的影片。她今天要來教大家3個方法可以舒緩肩夾擠症候群。當然！如果有嚴重的發言或疼痛問題還是要先請教醫師喔！
原始影片：來瞧瞧！
影片授權：@veronicarehab
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab YT：點我看
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab FB：點我看
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