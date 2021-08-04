有片！越動越痛？6動作放鬆肌肉、舒緩疼痛

從北一女資優班一路唸到台大，在別人眼中看似順遂的人生，唐涵卻在幾年後成為被退學的問題學生。攻讀碩、博士八年，最後變成一場空，曾經因此對於人生方向感到茫然，忍不住懷疑自己的能力，也擔憂辜負了父母的期待。唐涵選擇拋下台灣的一切，在一無所有的狀態下，跟隨先生前往荷蘭工作，卻也因此開啟了人生的新篇章。

2021-08-03 10:02