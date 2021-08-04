有片！越動越痛？6動作放鬆肌肉、舒緩疼痛
隨著疫情逐漸趨緩，是不是很想甩掉居家防疫期間累積的脂肪？但許多人往往在健身後有下背痛的問題，甚至練完核心反而腰痠背痛，全台女性健身社群「有肌勵」邀請生生優動運動物理治療所的物理治療師彭思瑋，教大家做下背痛的自我檢測及正確、有效的核心訓練。
物理治療師彭思瑋擅於運動治療、彼拉提斯及禪柔、徒手肌筋膜鬆動以及運動傷害防護，影片中物理治療師彭思瑋透過有趣的小故事讓大家了解慢縮肌與快縮肌的區別及功用，也會教大家6個動作放鬆肌肉，想要舒緩下背痛，必須做好整個脊椎、骨盆以及大腿的伸展，過程中可以準備彈力帶以及棍子做輔助，讓動作做起來更輕鬆、更標準，快跟著物理治療師彭思瑋一起動一動！
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