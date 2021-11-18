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有片｜大腿後側好難練？10分鐘帶你跟馬鞍肉說掰掰

聯合新聞網 / 江孟軒
大腿好粗，馬鞍肉好困擾。圖/Canva
大腿好粗，馬鞍肉好困擾。圖/Canva

梨形身材好困擾？有屁股扁塌、假跨寬問題，貼身一點的褲子穿起來都不好看？Youtuber「Bellysu」教你10分鐘居家訓練，拉緊大腿後側肉、減少馬鞍肉，練出臀部微笑線。

影片中共有13組運動，分別是侧蹲、單腳硬舉、停頓抬腿、跪姿深蹲、盤腿橋式、停頓抬臀、滑板屈腿、蚱蜢式，每組做30-50秒，大腿、小腿、臀中肌都能顧到，快打開影片，一起動起來吧！

Bellysu減肥中」的頻道很適合運動新手，她的分類明確，例如「臀腿訓練」、「炸出腹肌」等，很多居家訓練，不用道具就能做，能夠容易的找到適合自己的影片去做訓練。

「Bellysu減肥中」Facebook: 這裡看

「Bellysu減肥中」YouTube: 這裡看

完整影片：這裡看

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社團：女性專屬|健身的我超美

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