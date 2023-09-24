超神準職場心理測驗！想請長假怎麼提？怎麼拒絕主管提案？4題測你的情商指數

脫下學生身份走入職場，你期待運用在校所學盡情展現自我，才發現職場上有許多眉角及溝通技巧，是學校沒有教過的。這也讓你在工作上綁手綁腳，深怕一個失誤，就給主管及同事留下不好的印象。

根據女人迷2023年的職場環境大調查，我們也發現有55%的參與者認為，所處的職場仍缺乏心理安全感，其中較大的問題是在「過多的情緒勞動」以及「溝通心理安全感不足」。

當公司無法提供員工具備心理安全感的環境，員工在團隊溝通的過程中，會因為過多的顧慮進而影響到團隊效率。員工也需要花費較多精力處理主管、同事的情緒，最後影響工作能量。

想請假規劃旅遊休息，卻要花上大半天想理由；對專案有想法，但為了顧及同事顏面不敢直接提出，導致成果有遺憾；手邊事情忙不完，面對新任務仍無法推託，只能用下班時間完成。

以上情形，對你來說熟悉嗎？

要打造具有足夠安全感的職場，除了靠公司制度、公司文化的建立，員工本身的溝通訓練也是非常重要。當你足夠掌握職場溝通技巧，面對難處理的狀況，也能用高情商輕鬆解決！

迷編設計了簡單的心理測驗，透過想獲取的能力，看你正面臨什麼職場溝通困境，以及適合你的高情商指南！

回到初入職場那天，你最想內建哪項能力？

想想你現在的工作狀態，如果能回到剛踏入職場那天，你希望能具備什麼樣的特殊能力？

A：讀心術 B：操控時間術 C：催眠咒語 D：能量復原術

選擇A「讀心術」的你

你處事細心，總是設身處地為人著想，不習慣麻煩他人，是職場中的貼心鬼。

你是不是總在工作上揣測主管、同事的想法，明明在溝通過程中有不了解、不清楚的地方，卻仍習慣用「猜」的來解決問題？

而在你硬著頭皮完成任務後，卻發現因為資訊不對等，做了許多白工，讓你感慨要是能讀懂人心就好。

不知道怎麼問問題，是許多人、尤其社會新鮮人常見的狀況，不是沒整理好需求就提問，被誤會成不主動學習的伸手牌，就是不敢求助、埋頭苦幹，結果反而搞錯執行方向，拖累團隊進度。

有這個困擾的你，可以試著這樣做：

1. 遇到問題時，先從既有資源去尋找答案，並試想幾個可行的解決方案。 2. 提問前先列點寫下需求及卡點，幫助自己釐清問題核心，也讓對方能快速理解事件脈絡。 3. 在獲得解方的同時，別忘了藉機學習對方的思考邏輯與處事方法，提升獨立作業的能力。

選擇B「操控時間術」的你

小心，你可能有「好人症候群」！

你理解任務越多，代表同事、主管對你的信任越高，但手邊的工作已經無法應付，卻不知道該怎麼開口拒絕，最後不是在死線前逼死自己，就是因為遲交而被檢討效率不佳。

學會拒絕，也是進入職場必學的課題。臨床心理師表示，台灣職場多數強調「團體」，導致許多人為了迎合他人，讓自己患上了只為他人想、不為自己活的「好人病」。

「好人病」讓你凡事以他人為優先，犧牲自己成就團體，卻總感覺自己的努力沒被看見，得不到同等的尊重。這時，你該學習運用溝通技巧劃清「心理界限」，別再當個職場「濫好人」。

有這個困擾的你，可以試著這樣做：

1. 遇到新任務時，先盤點手邊的工作、確認輕重緩急，評估可行性。 2. 若判斷手邊任務無法負荷，可先從自己的角度提供可能的解方。像是：由於目前手邊仍有OOXX在執行，若延後至OOXX提供是否來得及？ 3. 若任務很難推託，記得隨時向主管、同事求助。你可以這樣溝通：OOO有提出OOXX需求，但我目前仍在處理OOXX，能不能請XXX協助這個任務？或是XXOO作業是否能延後完成，我先處理這項急件？

職場講求效率，遇到困難即時提出並主動討論解方，不僅能讓問題更快被解決，也是練習掌握自己的工作時間。在正常情況下，當你具備足夠思考及準備，同事非但不會因為你的拒絕而反感，反而會更知道你是有原則、對時間有掌控的人。

選擇C「催眠咒語」的你

你很有個人想法，喜歡在工作中加入自己的巧思，且有點完美主義。

在專案協作中，你總會積極提出想法，但若遇到主管、上級與你的想法不同，就會顧及對方顏面選擇妥協。這使你感到無力，因為你相信自己的判斷，卻也不想過度爭論，拉低自己的情商。

有這個困擾的你，可以練習「yes, and」溝通法！

「yes, and」溝通法是什麼呢？「yes, and」溝通法的精髓在於，讓對方感受自己的意見被充分接納，並因此開啟更多討論空間。與之相反的就是「yes, but」溝通法，雖然是友善回應，卻會給人被否定的感受，以下例句帶你了解兩者差異。

假設今天有同事要提出與你不同的觀點，下面哪句話會讓你感覺更被接納？

1. yes, but 溝通法：我覺得你的想法不錯，可是如果這樣會有OOXX問題，我認為用OOXX方式執行比較適合。 2. yes, and 溝通法：我很喜歡你提出的想法，想再補充我的看法，在OOXX部分用OOXX方式執行，還能解決OOXX的問題。

「yes, but」溝通法雖然也在釋出善意，卻因為語境的些微差異，可能會讓對方誤解你的善意只是「客套」，便會以相同客套的方式回應。「yes, but」溝通法則更能建立團隊溝通感，不是「我要你這樣做」而是疊加大家的想法，創造1加1大於2的成果。

未來若想說服他人採納你的意見，除了想著要催眠他，不如試著用「yes, and」溝通法，創造雙贏吧！

選擇D「能量復原術」的你

你做事非常有責任心，也知道團隊很需要你，但常覺得自己做得不夠好，有時會出現冒牌者症候群。

你強迫自己全年無休，即使已經消耗太多，仍硬撐著不敢請假。因為你擔心短暫離開會影響公司營運，也認為自己要做得夠好，才有資格放假休息。

想休息，卻又害怕被人白眼？你可以這樣做：

1. 儘早同步長假規劃，讓主管能有時間安排人力支援、職代能有時間交接工作內容。 2. 預想可能會有的情形，確實做好交接規劃，避免太多突發狀況讓同事應接不暇。 3. 百密一疏，即使在長假休息，提供緊急溝通的彈性，讓夥伴知道緊急狀況能怎麼聯繫。但前提是要建立好原則，避免休假還不能好好放鬆。

人的工作能量是要補充的，當你過度消耗只會影響自己的工作表現，這才是會拖垮團隊的主因。當你已經覺察自己的能量流失，請記得多想想自己做得好的地方，並給自己規劃一段充電假期。

只要做好職務交接，夥伴肯定會支持你的規劃，並期待你滿血回歸！