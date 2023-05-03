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解離是什麼？處理無法弄清楚的東西 還具有額外保護功能

心靈工坊／ 文‧ 史蒂芬．庫查克（Steven Kuchuck）
「正常」的解離是日常現象，每個人都一定經驗過解離—想想自己做白日夢的時候，或是做一件事情太忘我，導致忘了時間的經驗。（示意圖／Ingimage）
「正常」的解離是日常現象，每個人都一定經驗過解離—想想自己做白日夢的時候，或是做一件事情太忘我，導致忘了時間的經驗。（示意圖／Ingimage）

在近十年來，人際關係取向與關係取向學者像是布隆伯格（Bromberg, 1996）與戴維斯（2001）就把解離這個概念給「正常化」，認為它是一個普遍存在且必要的機制，並區分「正常」解離與「病態」解離，後者指的是非常極端的創傷反應，像是在最具有創傷性環境下長大的人，可能會出現解離性身分障礙（Dissociative　Identity Disorder，簡稱 DID，也就是坊間所謂的多重人格）的症狀。

解離不只是一個在精神分析語彙中出現，又消失，然後又再度出現的術語而已，而是像第一章中我們討論到「關係」這個詞，有著多重、重疊的意涵。

所以我們又再次面臨詞語定義的挑戰，因為我們試圖把解離這個詞彙，推到更複雜的位置，來幫助我們對關係取向精神分析有更進一步的理解。但又有個複雜的問題，解離這個詞跟等一下會提到的自我狀態這個詞不同，它的定義還是很不完整，關係取向的治療師對這個詞的理解與在工作中如何應用，也都缺少清楚的論述。

若要用最一般、最容易理解的方式解釋解離，我們可以把心靈的內容想像成很多個口袋，每個口袋都裝著對自己或他人不同的情感、想法、幻想、經驗等等，而每個口袋都與意識有不同程度的連結。

潛抑的機轉是把已知的（Davies　& Frawley, 1994）、具象的（Stern, 1997）東西踢出意識之外。而解離的機制不一樣，它在處理那些我們沒辦法知道或弄清楚的東西，像是：記憶、感受、印象（know-ledge）、身體經驗。

這些經驗之所以說不清楚，是因為這都是生命很早期的經驗，早在能用語言編碼前就存在；又或者是曾經太過於創傷，經驗到排山倒海的感受，使得經驗無法被象徵性地處理，或被意識性地建構（Howell & Itzkowitz, 2016）與同化起來，例如運用語言或思想來處理這些經驗。

解離具有額外的保護功能。當有些大到會淹沒心智的事情發生時，解離機制可以用來調節自我連續性（self-continuity），就像是一個人無處可逃時的最後手段。透過這種方式，解離能保護或促進自我調節。

我們要知道解離是個連續性的光譜。就像是潛抑機制一樣，它是—或至少有—適應性的功能，能夠讓一個人在完全沉浸於特定的現實或認知中時，自我狀態還能維持健康運作，為此自我反思的能力必須被懸置起來。

就像懷特．楊（Walter Young, 1988）所說：「在正常狀態下，解離透過篩選屏蔽掉過度或不相干的刺激，來增強自我（ego）整合的功能⋯⋯但在病態的狀況下⋯⋯正常的解離功能會被拿來當成防禦機轉使用」。

「正常」的解離是日常現象

所以解離這個詞講的範圍很廣，「正常」的解離是日常現象，有時是防衛式的，有時不是（或是沒那麼防衛），但無論如何，每個人都一定經驗過解離—想想自己做白日夢的時候，或是做一件事情太忘我導致忘了時間的經驗。解離也可以很嚴重，最糟的狀況下，它是種因創傷引起的病理症狀：解離性身分障礙。

我們來舉更多正常解離的例子，我想如果有開過車的人應該都有這種經驗，邊開邊胡思亂想、聽音樂，或是聽著廣播，然後「莫名其妙」就到目的地了，而沒有詳細記得在開車過程中發生什麼事。

圖為《精神分析和心理治療的關係性革命》書封。心靈工坊提供
圖為《精神分析和心理治療的關係性革命》書封。心靈工坊提供
舉另一個相似的例子，多年前我曾經連續教授兩堂同樣的心理學課程，在講課的時候，我偶爾會發現自己在說（或即將說）跟剛才一模一樣的話，而突然感到困惑甚至恐慌，只是那個「剛才」指的可能是一兩小時前，或是一週前的課程，在這個例子中，我發現自己與時間和空間解離了。

※本文為心靈工坊出版的《精神分析和心理治療的關係性革命》，未經同意請勿轉載。

意識 精神分析

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