盧卡庫獨進2球追上C羅 比利時5：2痛宰突尼西亞

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-23 22:04 用LINE傳送

盧卡庫單場右踢進2球，金靴獎排行榜追平C羅，同以4求並列第一。 美聯社

「歐洲紅魔」比利時 靠著阿扎爾 （Eden Hazard ）和曼聯前鋒「小魔獸」盧卡庫 （Romelu Lukaku）兩人各攻進2球帶領下，最終比利時以5：2輕取世界排名第21的突尼西亞 ，本屆世界盃足球賽分組賽取得2連勝，暫居G組第1。

本屆世足分組賽首戰，世界排名第3的比利時碰上首度闖進32強的巴拿馬，在下半場開場後連進3球，其中盧卡庫個人「梅開二度」助隊甩開巴拿馬糾纏，收下3分積分。

馬丁尼茲（Roberto Martinez）在2016年接手比利時國家隊總教練一職後，至今的21場比賽中只輸了1場，帶領比利時一路來到世界排名第3的位置，他曾說：「世足賽不在意個人聲譽或名氣，最重要的就是在場上發生的事情。」

「到目前為止，我們所做的一切都是在預期中的，但我們還是會分析與巴拿馬之戰，改善缺失並保留我們的優點。」馬丁尼茲看了英格蘭與突尼西亞之役，他形容突尼西亞是支勇敢且充滿活力的球隊，但比利時只要照著自己的球風，就有機會搶下勝利。比利時與突尼西亞過去曾在世足賽舞台上交手過1次，不過已是2002年，當時雙方以1：1握手言和。

開賽比利時就頻頻進攻，開賽5分鐘突尼西亞尤斯夫（Siyam Ben Youssef）在禁區內防守阿扎爾犯規，比利時獲得12碼罰球機會，阿扎爾也成功踢進12碼罰球，在第6分鐘就幫助比利時突破對手大門。

第16分鐘，盧卡庫接獲隊友傳球，直接起腳射門，幫助球隊取得2：0領先，不過突尼西亞立刻還以顏色，靠著隊長哈茲里（Wahbi Khazri）自由球助攻，布朗恩（Dylan Bronn）在第18分鐘時頭錘破門，不過他也在進球後4分鐘時受傷，被用擔架抬下場。

盧卡庫在上半場傷停補時時，接獲隊友梅烏涅爾（Thomas Meunier）妙傳，個人梅開二度，本屆世足賽4顆進球，也追上葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的4球，並列射手榜第一名，半場結束比利時就取得3：1領先。

下半場阿札爾也不讓盧卡庫專美於前，吸引突尼西亞門將上前防守，輕鬆將球踢進，也攻進個人本場比賽第2球，巴舒亞伊（Michy Batshuayi）在第90分鐘再補進1球，雖然突尼西亞靠著哈茲里在傷停補時補進1球，但已為時已晚，終場比利時就以5：2輕取突尼西亞。