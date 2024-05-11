中職／林泓育200轟達陣 想到林智勝300轟直呼不可能

「小胖」林泓育在8局下的逆轉2分砲，一度讓樂天桃猿隊球迷做了一場好夢，然而生涯第200轟沒有迎來好結果，猿隊最終在延長賽以4：9敗給統一獅隊，林泓育認為日子還是要繼續過，也不在意200轟球究竟落在何處。

「我是覺得200轟沒有那麼重要。」林泓育賽後表示，自己的目標還是贏球，「今天是很可惜，我們從輸到逆轉，最後又輸，但我也跟他們說，這是很棒的經驗，各個環節再專注一點，無論溝通、戰術，比賽有輸有贏，下次一樣狀況，掌握度要能更高。」

雖然在今天成為史上第4位「千安、兩百轟」俱樂部成員，但林泓育不在意這些紀錄，「之前199轟的時候也有人問我，難道達到我就可以跟教練說不用練習了嗎？不可能嘛。還是要把每天的工作做好，比起個人紀錄，我更在意當下怎麼應對這場比賽。」

至於下一個目標，林泓育更不願意去多想，「重點是自己還能不能上場。」雖然有人看好他繼續堆高全壘打數字，但他說：「要像（林）智勝那樣不可能啦，300轟是前無古人、後無來者。」