手作料理日常／極簡點心「櫻花蝦煎餅」 適合親子一起動手做

圖、文/Nini Tsai

煎餅類型的料理最適合親子一起動手做，因為作法很簡單，基本上只要把材料攪拌均勻就可以下鍋煎了，而且喜歡吃熱食的話，還可以在桌上邊煎邊吃，更有一起共同料理的樂趣唷！

煎餅可以當成下午點心，也可以在正餐中當一道配菜，配料豐富一些更是可以當主食，甚至是可以當成一道清冰箱料理，只要食材類型避免找容易出太多湯汁的蔬菜，大多可以放入當配料，加點豬絞肉、蝦仁碎口感也會更加豐富。

材料：

中筋麵粉 1/2杯

櫻花蝦 1/2杯

水 1/2杯

蔥 2枝

鹽 適量

白胡椒 適量

油 1大匙

作法：

蔥切末，將麵粉、櫻花蝦、蔥攪拌，放入水攪拌均勻。

再依照個人口味放入鹽以及白胡椒調味。

麵糊準備完畢，這樣就可以放到鐵板上煎囉！

鐵板燒熱後，加入食用油，再放入麵糊。

（麵糊大小可依照個人喜好）

看麵糊邊邊如果有開始變透明狀就可以翻面囉，翻面再煎到金黃色即可。

煎完的櫻花蝦煎餅就可以享用啦，當然也可以依個人喜好沾附醬料食用。

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