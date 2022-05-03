手作料理日常／「蒜辣金沙馬鈴薯」鹹香下飯的家常料理

圖、文/Nini Tsai

金沙料理應該是最適合配飯的料理了，鹹蛋黃的鹹香搭配蒜末，一聞就馬上充滿飢餓感，而且不管是蔬菜、海鮮都很搭，今天來弄一點增加辣味的蒜辣金沙馬鈴薯，馬鈴薯先水煮至軟，在平底鍋中炒香蒜末再放入鹹蛋黃拌炒，加入煮好的馬鈴薯片，馬鈴薯片裹上美味的金沙真的是超級美味！

應順口程度，鹹蛋白可以加可以不加，不加鹹蛋白的話，調味上要再加少許鹽，如果有加鹹蛋白末的話，可降低鹽的用料唷，加鹹蛋白的時機可在放入馬鈴薯時一同放入。

材料：

馬鈴薯片 350g

鹹蛋黃 1顆

大蒜 3瓣

朝天椒 2根

油 2大匙

鹽 適量

白胡椒 適量

蔥花 適量（裝飾用）

作法：

將馬鈴薯片放進滾水中煮熟撈起備用。

大蒜切末，朝天椒切圈狀。

在鍋中放入油以及大蒜爆香，接著放入辣椒圈以及鹹蛋黃炒至冒泡泡。

接著放入馬鈴薯拌炒，加入鹽以及白胡椒調味即可盛盤。

盛盤後可用蔥花裝飾即可。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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