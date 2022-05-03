快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

手作料理日常／「蒜辣金沙馬鈴薯」鹹香下飯的家常料理

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/Nini Tsai

金沙料理應該是最適合配飯的料理了，鹹蛋黃的鹹香搭配蒜末，一聞就馬上充滿飢餓感，而且不管是蔬菜、海鮮都很搭，今天來弄一點增加辣味的蒜辣金沙馬鈴薯，馬鈴薯先水煮至軟，在平底鍋中炒香蒜末再放入鹹蛋黃拌炒，加入煮好的馬鈴薯片，馬鈴薯片裹上美味的金沙真的是超級美味！

應順口程度，鹹蛋白可以加可以不加，不加鹹蛋白的話，調味上要再加少許鹽，如果有加鹹蛋白末的話，可降低鹽的用料唷，加鹹蛋白的時機可在放入馬鈴薯時一同放入。

材料：

馬鈴薯片 350g

鹹蛋黃 1顆

大蒜 3瓣

朝天椒 2根

油 2大匙

鹽 適量

白胡椒 適量

蔥花 適量（裝飾用）

作法：

將馬鈴薯片放進滾水中煮熟撈起備用。

大蒜切末，朝天椒切圈狀。

在鍋中放入油以及大蒜爆香，接著放入辣椒圈以及鹹蛋黃炒至冒泡泡。

接著放入馬鈴薯拌炒，加入鹽以及白胡椒調味即可盛盤。

盛盤後可用蔥花裝飾即可。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

想知道更多DIY' rel='美食DIY'>美食DIY分享，請上宅宅太太的日常

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 美食DIY DIY

延伸閱讀

蛋白、蛋黃分開煎 半熟太陽蛋不黏鍋不燒焦有秘訣

冷凍薯條不用退冰不用炸 和鮭魚一起熱炒省油又對味

蓮藕、絲瓜、馬鈴薯削皮後怕變黑 下鍋前1動作保證水噹噹

同屆又同系！金旻載撞臉呂珍九 網搞錯笑：同學更困擾

相關新聞

手作料理日常／「蒜辣金沙馬鈴薯」鹹香下飯的家常料理

金沙料理應該是最適合配飯的料理了，鹹蛋黃的鹹香搭配蒜末，一聞就馬上充滿飢餓感，而且不管是蔬菜、海鮮都很搭，今天來弄一點增加辣味的蒜辣金沙馬鈴薯，馬鈴薯先水煮至軟，在平底鍋中炒香蒜末再放入鹹蛋黃拌炒，加入煮好的馬鈴薯片，馬鈴薯片裹上美味的金沙真的是超級美味！

迎接夏日的開胃小菜／四季豆泡菜、什錦泡菜

編按：天氣漸漸暖和，開胃泡菜是夏日良伴，由日本料理教室老師石原洋子示範的兩款泡菜，步驟都很簡單，一起來看看吧！

週末上菜／好用的便當配菜　日式「筑前煮」替餐桌加菜

一次可以煮多一些起來，晚餐舀幾勺能替餐桌加菜，更是便當盒裡一角很好的存在。

如何在家做出好吃的煎餅／酥脆蛋餅加強版：海鮮煎餅

編按：談到具有古早風味的煎餅，總讓人食指大動，但自己實際嘗試製作時，卻無法掌握「恰恰」的美味口感，由「麵點女王」彭秋婷老...

韓國減重女王的美味料理／高蛋白香菇牛肉蓋飯

編按：夏天快到了，又到了展現身材的季節，由韓國減重女王李智秀（DANO）分享設計的美味料理，誰說飲食控制時餐點不好吃、吃...

手作料理日常／微嗆感的涼拌小黃瓜「山葵涼拌黃瓜」

最近天氣還蠻熱的，在家常常做涼拌小菜，說到涼拌小菜，小黃瓜應該是最受歡迎的涼拌菜了吧，涼拌小黃瓜做起來容易，吃起來清爽又開胃，但是今天我們來一個不一樣的口味-山葵美乃滋，將山葵醬與美乃滋攪拌均勻做成山葵美乃滋，在美乃滋滑順的口味中帶點山葵嗆辣風味，口味相當好，非常適合悶熱的氣候，來點刺激味蕾的料理，喜歡小黃瓜爽脆的口感，可以省略加入鹽軟化的步驟哦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。