中俄合作 政經軍對抗西方

普亭將於五月七日就任其第五任俄羅斯總統，並預計於五月下旬進行對中國的國是訪問，是其就任本屆總統後首次出訪，也是首次將訪中列為就職後的第一站，顯見俄對中關係的重要性，雙方在政、經、軍三方面將深化協作。

首先是俄烏問題，目前俄羅斯在戰場上順利緩步推進，然而美國於四月底通過六一○億援烏法案，以及英國、加拿大等國跟進加碼下，西方提供烏克蘭武器進度將逐漸加速。另一方面，為打擊俄羅斯軍工生產能力，美國加大對中國援俄軍民兩用物資的警告，揚言祭出二級制裁，其手段可能包含將中國銀行逐出SWIFT與凍結中國企業資產，引發中國擔心。

在美國壓力下，中國除否認對俄援助外，其長久之計乃擺脫對美經濟依賴，尤其是金融領域。然在這波金融恐嚇下，人民幣國際化可能遠不足以抗衡美方的制裁威脅。創建一個能夠擺脫SWIFT且不經由美國銀行結算的金融體系，將是一勞永逸的作法，不僅益於中俄兩國，對其他非西方聯盟的國家亦頗具吸引力。今年十月將在喀山召開的金磚國家峰會，可能將擺脫美元列為重要的議題。

另一個經濟合作的重點是能源合作，特別是僅剩達成價格協議後即可興建的「西伯利亞力量二號」。俄羅斯天然氣輸中，可彌補歐洲市場損失，中國則需天然氣來增加能源供應安全與降低碳排。雙方能源合作愈多，愈有助於人民幣作為交易媒介的份額擴大，愈能減少對美元依賴。

在國際與區域合作上，巴勒斯坦各派系二月在莫斯科會談。四月哈瑪斯與法塔組織於北京會談，顯示中俄在中東問題的協作。而近兩年分別加入上合組織與金磚國家、且涉入以哈問題甚深的伊朗，其國防部長阿什蒂亞尼在四月上合組織國防部長會議上猛烈抨擊以色列、美國、北約和西方國家，與中俄聯手抗美的氛圍不謀而合。

今年七月的上合峰會，白俄羅斯將成為會員國，俄國防部長紹伊古最近提出上合組織應擴大軍事演習範圍，呼應已舉行第四次的中俄伊三國「安全紐帶」聯合演習。預計上合組織今年區域軍演將會更加擴大，特別是中東與中亞。這種合作若擴散到聯合國與G20的運作中，挑戰以美國為首的西方秩序亦不足為奇。

在俄烏戰爭與美中科技戰的烘托下，以美為首的西方聯盟，與中俄為首的集權聯盟分庭抗禮之勢已非常明顯。中俄合作將由三方面展開與西方的對抗：由區域安全合作擴散到全球組織，以瓦解美國的政、經、軍威脅；中國將以更迂迴方式供應俄羅斯軍民兩用產品，以破解西方經濟制裁；在能源與金融合作上逐步擺脫石油美元，挑戰美國金融獨霸地位將成為新戰場。