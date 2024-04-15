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司改：法官過勞 民眾委屈

聯合報／ 林清汶／永然法律基金會顧問（台北市）
士林地院李姓法官因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼之外，更引爆法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火。圖／聯合報系資料照片
士林地院李姓法官因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼之外，更引爆法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火。圖／聯合報系資料照片

士林地院李姓優秀司法官墜樓身亡。李法官曾任「台版柬埔寨案」國民審判專庭受命法官，生前曾向妻子吐露「辦案壓力大」。司法院長許宗力旋即發表文章，除宣揚司改成效外，並勉勵全體法官注意身心健康，惜未能獲得迴響。

我國近幾年來司法不斷改革，推出國民法官新制並耗費巨資宣導，上位者或許自認為成效已彰顯，殊不知此種未能切中時弊及問題核心的改革，難以獲得國人認同。

首先，對於國民法官新制，很多實務界的律師及法律學者不表認同，認為無非為重刑者解套；試問，找一堆非法律人士到法院與職業法官合議，他們看得懂浩瀚艱澀的文書卷宗嗎？瞭解繁複的司法程序嗎？不會被職業法官誘導嗎？國民法官無非替「職業法官」作審判上的背書罷了，因而想透過國民法官制度重建人民對司法的信心，恐怕不易。

再者，法庭上書記官仍然依循當事人的言詞、經法官修飾後作成筆錄，此種落伍的方式奢談司法改革。現在智慧科技如此精進，還用上世紀傳統的方式形成筆錄，司法機關不覺得汗顏？

其三，判決書內容用詞專業深澀、不接地氣，很多民眾看不懂自己的判決書，收到時不知該高興還是擔慮。而律師的訴狀變成作文比賽，為向當事人表示盡心不遺餘力，訴狀長達一、二十頁。筆者曾參觀最高法院，牆壁上懸掛早期法官作成的判決書，言簡意賅、切中要點。法院應鼓勵精簡訴狀及判決書的字數，尤其簡易、小額訴訟之篇幅在一定範圍，化繁為簡，如此也可減低法官辦案的壓力。

第四，充分援引調解、仲裁制度。目前訴訟案多，一拖就一年半載乃常有之事，很多民眾尚不熟悉民事的仲裁制度，一次仲裁判斷就可以解決爭端，仲裁人都學有專精，當事人亦可指定仲裁協會的人士擔任仲裁人，省時又有效率。

最後，法院案件數量繁複，壓力大，造成有些法官審判時缺乏耐性，無法心平氣和對待當事人，讓民眾深覺委屈與不滿，導致勝訴者亦沒有喜悅，敗訴者更認為司法不公。

司法是正義之象徵，其良窳攸關民主進步。改革要務實，讓民眾有感，期盼李法官的不幸墜樓，能喚起主事者覺醒與改革。

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司法院 國民

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