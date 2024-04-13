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馬英九「愚人自任」 續和平香火

聯合報／ 胡又天／作家、出版人（台北市）
馬英九（左）與習近平（右）繼2015年在新加坡會面後，10日第二度在北京會面。新華社
馬英九（左）與習近平（右）繼2015年在新加坡會面後，10日第二度在北京會面。新華社

馬英九前總統第二次訪陸行程，選在四月一日愚人節出發，頗堪翫味：並非尋常開開玩笑、擺人一道的西洋愚人節作派，而是中國式的「自認愚人」，並且「愚人自任」。

一輩子感念經國先生的馬英九，在大中華思想久被拆解、否定的今日台灣，可謂碩果僅存的、還能代表「老國民黨」情懷的最後一個傳人：相比於已流於犬儒、庸俗的絕大多數投機政客，以及在綠燄下怕被嘲謔而失語的許多文化人，馬英九仍然相信著似已落伍的三民主義。這讓他看起來經常顯得愚拙，然正因為這份愚拙，他一言一行間，也就表露著一份現今已然絕跡政壇的「至誠」。

在世界局勢愈加詭譎險惡的今天，馬英九此行訪陸，並沒有提出什麼具新意或挑戰性的見解，惟有將此殘軀貢獻出來，配合中共演出幾場大戲，而在祭禮中提攜幾個青年，為和平續上一點香火。我們本難期待他或任何人能做到更多，然而馬這十天已然做到了他能做到的最好。

觀察大陸媒體與網友的反應，馬在行程中偶爾在幾個無關緊要的細節上特別「得意」，如參觀中山紀念館時反問導覽員「國父穿幾號鞋」，在北大座談會稱讚魏碑體的名牌把他名字的「英」字寫對了，有網友覺得可笑，但更多是覺得可愛、純真。

現今網路時代，公眾人物大多極力將自己表現得精明、世故，發議論時也多汲汲於鬥氣、鬥智；如馬英九這樣不憚於從心所欲、一任其愚拙純真的長者，可說是非常罕見的了。然而，或許也就是這樣的氣質，而不是什麼價值、論述，才能真切地感通許多大陸同胞。

希望有心人能珍惜這柱來之不易的香火，莫使它成為絕唱。接下來該是我們的事了。

國民

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