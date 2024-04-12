馬習二會 將掀朝野對陸政策論戰

馬前總統選在清明時節期間，開啟第二次大陸行，相較於刻意選擇某個特殊時點訪「陸」，以掃墓祭祖為名前往反而更為自然，即能把不必要的政治聯想壓到最低，故從出訪時間點安排而言，這是一個明智的選擇。然訪問期間，不巧台灣發生廿五年一遇的強震災害，沖淡了馬前總統出訪的效應，但尾聲的「馬習二會」又讓各界關注強勢回升。

近期南海的衝突升溫，中共與菲律賓、越南等海上主權爭議再起，對台灰色地帶手段與軍事威逼交錯，國際社會歷歷在目，「中國威脅論」有升溫趨向。

在劍拔弩張的氣氛下，習近平透過與台灣前領導人晤談，展現溫和樣貌，向國際媒體宣傳，中國是可以理性談判的、中國是區域和平的維護而非破壞者，以助緩解周邊國家對中國逐步升起的敵意。

北京欲傳達，就算兩岸如此緊繃，中共永遠保持和平化解衝突的誠意，不光對台灣，也向周邊國家乃至西方世界傳達訊息。

北京的總體戰略目標仍係達成「中華民族偉大復興」，但兩岸關係緊繃，必然造成內部鷹派勢力躁動。習近平需要一個減壓閥宣洩內部鷹派壓力，以維持國家穩中求進；在兩岸關係上，需要「抓手」。對中共而言，馬英九是台灣的前領導人，是國民黨前主席，政治輩分夠、層級也到位；對中國大陸民眾而言，馬是一位仍具影響力的重量級台灣政治人物，他代表著很大一部分台灣人的想法。

當這樣的「集合體」在與習近平會面時說出：「堅持『九二共識』、反對『台獨』……共同追求和平發展」、「兩岸中國人」等語時，強烈顯示兩岸「和平統一」充滿希望。習想藉此傳達，台灣問題可控，台灣問題可以等，激進派毋須躁動，那麼對台鴿派即有空間。

就當前兩岸的情勢來看，中共對台文攻武嚇已呈常態，用中共的話來說，這些舉措是針對台獨分裂勢力，不是針對廣大的台灣人民；但這也意味當台獨分裂勢力沒有根本性移除，對台軟硬兩手即不可停歇，此無法靠「馬習會」或賴準總統的就職演說表達善意而扭轉。故可以推斷「馬習會」後，中共對台文攻武嚇皆將如常持續。

不過「馬習會」仍讓「冷僵」的兩岸關係換回一些回暖的空間，這個空間在台灣新任總統甫上任前，實質增加了中共對台工作的耐心，中共可能比較願意給予新總統較長的「觀察期」，而非急切地採取直球對決。

對綠營而言，中共對台「以強凌弱」，必須團結抗中才有勝算；對藍營而言，兩岸緊張唯有溝通方能緩解，一味對抗並非最佳解方，這兩條路線存在實踐上的矛盾。「馬習會」後，勢必同時激化這兩股思維的對立。短期內，台灣朝野將掀起一波對大陸政策的辯論，加上「馬習會」與《台灣關係法》四十五周年的時點重疊，「親美」或「友中」的戰略抉擇，也將成為論戰的核心。