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部長說店家不應漲…知名拉麵漲了
預期物價會跟著電價上漲，經濟部長王美花說，店家不應因此提高產品售價。這話說得好極了，工商百業都能聽得進去，符合王部長的期待，共創安和樂利的國度。
可是這樣的期待卻極可能落空。眼前的事實是，四月還未到，知名的拉麵店就已公告要調漲拉麵的價格了。
理論上，某一項商品的生產成本中，如果能源成本占產品總生產成本地比例為百分之十，則電價如果漲百分之十，總生產成本應僅增加百分之一而已。但這僅是單純的數學分析，實際卻不是這樣。
經驗告訴我們，油電調漲將帶動百物皆漲，因為油電價格是物價的指標。不外乎以下這幾種情形：
第一，與能源有關的商品，產品價格當然要調漲。但商家的漲幅不是僅依比例去折算，而是採堆疊法。生產鏈中，所有的上、中游業者都會將各種原物料、能源、人工等增加的成本都堆疊上去甚至更加成，再轉嫁給下游業者。簡單的說，麵包店不會只算烘培的電費，生產麵包的麵粉、雞蛋等原料，甚至於包裝材料隨之水漲船高的部分當然也會算進去。而終端消費者就只能默默承受萬物皆漲的結果。
第二，與電價成本無關的行業，如高鐵車站收費停車場，也要調漲，因為業者的消費支出增加了。業者調整售價的考量不是直接生產成本的提高，而是要滿足其生計及維持營運需求。而水果、蔬菜價格可能也要跟著漲，因為農民也要過生活。家裡的電費漲了，當然要提高菜價。
第三，社會心理因素。民間的認知是，政府帶頭漲價，業者當然也要跟著漲。未來待大眾運輸票價也漲了後，就更可能連帶影響物價全面飆漲了。
合理的漲價，民眾雖然無奈但也只能接受，但希望政府務必嚴查趁機哄抬情形，降低民眾因物價調漲所感受到的痛苦。
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