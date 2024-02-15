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高速公路廣設簡易休息站

聯合報／ 林清汶／永然法律基金會顧問（台北市）
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農曆新春的連假結束了，農曆春節是國人的悠久傳統習俗，讓人們可以暫時拋下工作的繁忙，與親人團聚或拜訪長輩親朋好友，或全家一起出遊的好時光。

然而，這次假期僅有七日，且各地陽光普照，因此西部二條主要高速公路還有西濱公路車潮為患，南、北、還有東部運輸全部大塞車，讓出遊民眾興致大受影響，車子在高速公路動彈不得，休息站更是一位難求。

而讓筆者最嘆為觀止的，莫過於很多民眾在高速公路的路肩停車「小解」，除了有礙觀瞻外更是險象環生，還可能讓台灣社會被貼上落後髒亂的不良印象；不少長輩或女士在高速公路上憋尿更是痛苦不堪，真是有苦難言。

交通部一定要正視此一現象，要將建設放在民之迫切所需；因此筆者強烈建議高速公路應趕緊增設「簡易休息站」，如現在在國三已設有「寶山」、「木柵」等休息站，僅提供洗手間供往來乘客如廁即可，不必再耗費周章設一般休息站，除可減少成本並可快速完工，解決連續假期行車民眾的痛苦。而最佳的設點可以設在過去曾設置而現已廢棄的收費休息站處；因該處面積較為寬敞，且廢棄前均保有固定管線設施，成本較低，施工亦可較為方便、迅速。

在高速公路路肩就地「解放」非常不文雅、不衛生，這對於台灣長期建立的文化與推展觀光產業形象，將造成莫大的斲傷，更有損素來「最美麗的風景是人」的口碑。政府的施政應著眼落實於各種便民措施，提升服務品質，施政要讓民眾有感，解決民眾之所急需，認清民眾的小事就是政府的大事。讓國人連續假期在高速公路行駛時，得以悠遊自在享受平安的歡樂假期。

塞車 連續假期 高速公路

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