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處理過期蛋不應浪費公帑

聯合報／ 鄧鴻超／屏東縣農畜產運銷合作社主席（屏縣新埤）

農業部日前表示，待去化之五千四百萬顆過期進口雞蛋將委託禽畜糞堆肥場製作成堆肥。這種處理方式實在消極，也需編列巨額經費支應，勢必引發浪費公帑之議。

這些過期雞蛋目前係以冷凍或冷藏方式存放，其後續處理方式不外乎掩埋、焚化、堆肥化、廚餘養豬。其中又以堆肥化的處理成本最高，也需要嚴格管控堆肥化後的去向，以避免造成孳生蚊蠅等環境汙染，或拿了高額堆肥處理費卻偷倒掩埋了事。堆肥業者有無能力於短期內大量處理這些雞蛋，也是問題。

從養豬業者的觀點，農業部可以將這些雞蛋免費交給養豬業者，經過高溫蒸煮殺菌後做為豬飼料，政府不必編列處理經費，又可降低養豬成本、協助去化，這才是不花公帑之最佳利用方式。

這些過期雞蛋，總重量約近三千二百四十公噸，原料來源單純、蛋白質含量高又可免費取得，豬農一定樂於採用。政府只要依據各養豬場飼養頭數管控領取數量，就可順利去化過期雞蛋。

農業部補助進口商進口外國豬肉，藉此打壓本土豬肉，嚴重損害本土豬農的利益。此次剛好遇上可以提供轉作廚餘養豬用途的雞蛋給本地豬農，如果硬要選擇其他浪費公帑方式處理，可謂是全民公敵！

豬肉 雞蛋 農業部

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