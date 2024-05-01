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中國內循環不暢 官方將制定全國統一大市場標準

中央社／ 上海1日電

昨天的中共政治局會議指當前「國內大循環不夠順暢」，中國國家發改委負責人今天表示，將制定建設全國統一大市場標準指引，公布關於完善市場准入制度的意見、社會信用建設法等。

中國在國際上指責一些國家「貿易保護主義」，限制中國製造產品輸入。不過，即使在中國國內，貨物和服務要在不同省或區域流通，也有各種行政壁壘和市場進入障礙，市場分割、地方保護的問題凸出，甚至連人員的職稱都無法互認。

4月30日的中共政治局會議上指出，中國經濟仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。

今天，國家發展改革委負責人透過新華社表示，建設全國統一大市場的工作效果正在逐步顯現。下一步，國家發展改革委將持續推動全國統一大市場建設走深走實。一方面，抓緊完善制度。制定建設全國統一大市場標準指引，報請公布實施關於完善市場准入制度的意見、社會信用建設法，把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來。

另一方面，他表示，要抓緊破除障礙。構建問題舉報核查及整改通報長效機制，深入展開重點領域市場分割、地方保護等突出問題專項整治，持續通報典型案例，發揮鏡鑒作用，把不利於全國統一大市場建設的各種障礙破除掉。

因應國際形勢變化及中國經濟發展的需要，2020年4月，中共總書記習近平在中央財經委員會會議上，強調要構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環」相互促進的新發展格局。然而，要能夠「內循環」，也必須處理多年累積的市場發展問題。

2021年12月，習近平召開的中央全面深化改革委員會會議上，審議通過了「關於加快建設全國統一大市場的意見」，隔年中共中央和國務院發布相關意見。2024年的政府工作報告中，再提「加快全國統一大市場建設」。

中共 習近平

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