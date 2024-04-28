快訊

陸客放行露曙光 觀光業者籲政府「接球」：快解除禁團令

生酮飲食治失智？研究曝可改善精神疾病 但非一體適用

日圓貶值牽動匯率戰 謝金河：密切關注股市恐受波及

陸開放福建赴馬祖旅遊 網友：天啊！福建戶口突然搶手

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸文旅部宣布率先恢復福建居民到馬祖旅遊，引發不少大陸網友關注。圖/馬管處提供、何南輝攝影
大陸文旅部宣布率先恢復福建居民到馬祖旅遊，引發不少大陸網友關注。圖/馬管處提供、何南輝攝影

大陸「五一」小長假將至之際，大陸文旅部副部長饒權28日上午宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。大陸網友紛紛表示：「天啊，這是真的嗎？」「我盼這一刻從畢業盼到現在」。由於大陸可能優先開放福建民眾來台旅遊，因此還有人說，「福建戶口突然搶手了！」

饒權周日上午在文旅部會見我立法院國民黨團總召傅崐萁及16位立委等人訪問團一行時表示，文化和旅遊部一貫支持包括旅遊在內的兩岸各界各領域交流合作，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。同時，熱誠歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊觀光。

儘管過去幾年兩岸關係持續緊繃，但仍有不少大陸民眾期待來台旅遊。中新社旗下的《中國僑網》就引述航旅縱橫大數據表示，截至4月22日，今年「五一」假期期間，大陸遊客出境熱門目的地前十名依序為：首爾、香港、曼谷、東京、大阪、新加坡、澳門、台北、吉隆坡、倫敦等地。台北排名第八。

杭州日報也報導，大陸出入境邊防檢查站副站長王晶表示，杭州邊檢站預計，今年「五一」假期期間，出境旅客將超4.2萬人次。其中，新加坡、馬來西亞、泰國、日本、韓國、越南、斯里蘭卡，以及香港、澳門、台灣等地都將成為杭州空港口岸出發旅遊熱門目的地。

大陸文旅部旗下中國旅遊研究院今年2月發布的「中國出境旅遊發展報告（2023至2024）」曾指出，從出境目的地結構上看，出境遊客的目的地國家或地區裡，台灣名列前五。

而在大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊的消息傳出後，微博上就有不少網友紛紛發文稱：「天啊，台灣旅遊真的要開放了？」「待平潭至台灣的海上客運恢復後，也有望恢復赴台灣本島的團隊旅遊！ 」還有人指出，「福建戶口突然搶手」，「猜測可能先以福建為試驗點，一切順利再擴散到其他省份」。

還有人稱，「已經在哭了，這能是真的？激動得眼淚都要流下來了」，「來個福建人和我結婚」。不少大陸民眾更期待兩岸觀光旅遊的全面開放，有網友留言稱，「兩岸一家親，期待兩岸居民觀光旅遊開放。」

福建 馬祖

延伸閱讀

陸製造業 PMI 估維持擴張

田馥甄無緣音樂節…大陸演出遭取消真相曝光 經紀公司全說了

「比密室解謎刺激」…馬祖示範住宅每戶驗屋僅30分 產發局：有需求可另約

福建老婦大雨中接孫女 疑被水庫洩洪沖走 廣東肇慶1家3口被活埋

相關新聞

兩岸旅遊大突破 陸文旅部：開放福建赴馬祖旅遊

立法院國民黨團總召傅崐萁率16位立委來訪大陸，出現了重大突破，大陸文旅部28日宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平...

陸開放福建民眾赴馬祖旅遊 我觀光署長：樂見全面開放

立法院國民黨團總召傅崐萁率16名立委來訪中國大陸，陸客來台旅遊出現了重大突破，大陸文旅部今宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅...

陸開放福建赴馬祖旅遊 網友：天啊！福建戶口突然搶手

大陸「五一」小長假將至之際，大陸文旅部副部長饒權28日上午宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。大陸網友紛紛表示：「天啊，...

陳玉珍透露：金門釣客滯陸海警船 正辦停役解套

三月十八日金門軍職胡姓釣客漂流到大陸已被留置超過四十天，金門縣立委陳玉珍昨天向媒體表示，該釣客仍在大陸海警船上，其正在辦...

兩岸觀策／美中分歧恐更尖銳 台灣須更謹慎

美國務卿布林肯結束訪中行，從會後各自發布新聞稿和記者會談話看，雙方雖端出一些表面成果，核心議題卻幾乎沒有共識，甚至互相畫...

柯文哲：北京與國民黨應有默契

立法院國民黨團總召傅崐萁率十六位立委訪問大陸，引發國內不同看法，對在花蓮地震後時間點訪陸，傅崐萁昨表示，觀光客跟農產品對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。