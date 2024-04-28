陸開放福建赴馬祖旅遊 網友：天啊！福建戶口突然搶手

大陸「五一」小長假將至之際，大陸文旅部副部長饒權28日上午宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。大陸網友紛紛表示：「天啊，這是真的嗎？」「我盼這一刻從畢業盼到現在」。由於大陸可能優先開放福建民眾來台旅遊，因此還有人說，「福建戶口突然搶手了！」

饒權周日上午在文旅部會見我立法院國民黨團總召傅崐萁及16位立委等人訪問團一行時表示，文化和旅遊部一貫支持包括旅遊在內的兩岸各界各領域交流合作，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。同時，熱誠歡迎廣大台灣同胞多來大陸旅遊觀光。

儘管過去幾年兩岸關係持續緊繃，但仍有不少大陸民眾期待來台旅遊。中新社旗下的《中國僑網》就引述航旅縱橫大數據表示，截至4月22日，今年「五一」假期期間，大陸遊客出境熱門目的地前十名依序為：首爾、香港、曼谷、東京、大阪、新加坡、澳門、台北、吉隆坡、倫敦等地。台北排名第八。

杭州日報也報導，大陸出入境邊防檢查站副站長王晶表示，杭州邊檢站預計，今年「五一」假期期間，出境旅客將超4.2萬人次。其中，新加坡、馬來西亞、泰國、日本、韓國、越南、斯里蘭卡，以及香港、澳門、台灣等地都將成為杭州空港口岸出發旅遊熱門目的地。

大陸文旅部旗下中國旅遊研究院今年2月發布的「中國出境旅遊發展報告（2023至2024）」曾指出，從出境目的地結構上看，出境遊客的目的地國家或地區裡，台灣名列前五。

而在大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊的消息傳出後，微博上就有不少網友紛紛發文稱：「天啊，台灣旅遊真的要開放了？」「待平潭至台灣的海上客運恢復後，也有望恢復赴台灣本島的團隊旅遊！ 」還有人指出，「福建戶口突然搶手」，「猜測可能先以福建為試驗點，一切順利再擴散到其他省份」。

還有人稱，「已經在哭了，這能是真的？激動得眼淚都要流下來了」，「來個福建人和我結婚」。不少大陸民眾更期待兩岸觀光旅遊的全面開放，有網友留言稱，「兩岸一家親，期待兩岸居民觀光旅遊開放。」