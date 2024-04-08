飾金強漲 一天一個價

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隨著國際金價的持續上漲，大陸黃金零售價格也不斷飆高。繼本月3日首飾金價突破每克人民幣700元大關後，6日，周生生、老廟黃金、周大福、老鳳祥、潮宏基的足金飾品零售掛牌價格分別已經飆升到每克人民幣719元、717元、718元、717元、718元。不過，分析人士認為，過高的金價會抑制黃金首飾消費。

第一財經報導，為刺激消費，不同品牌的金店會給出不同程度的優惠，如六福、周生生的金飾目前可打九折至九二折折，周大福則是九五折左右。不過，一位金店銷售員表示：「現在真的是一天一個價格。（金價）漲太高，（消費者）都在觀望了。」

今年開年以來，大陸首飾金價連續上漲，在年初時因為疊加傳統農曆新年的消費因素，多地曾掀起過黃金搶購的熱潮，但現在進入3、4月後，消費者的購買熱情有所下降。

中國黃金協會數據顯示，2023年大陸黃金消費量達1,089.6噸，年增8.7％。其中，黃金首飾消費量為706.4噸，年增7.9％；金條及金幣消費量為299.6噸，年增15.7％。

中國基金報報導，持續上漲的金價似乎也「嚇退」不少消費者，在其中一家金店裡，一對情侶在詢問完當日金價，得知已經超過每克人民幣700元後，直言漲得太多，儘管店員介紹了優惠活動，兩人轉了一圈還是選擇了離開。