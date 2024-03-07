要求與字節跳動切割 TikTok面臨在美下架

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國國會兩黨議員近日提出法案，要求熱門短影音平台「TikTok」與其母公司、大陸跨國網路公司「字節跳動」在六個月內進行切割，否則將在美國遭遇被禁的局面。該法案稱，TikTok和字節跳動都受到外國對手控制，會對美國國家安全構成風險。

路透報導，上述法案是由美國共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）及民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等10多位議員所提出，眾議院能源及商務委員會擬在當地時間7日進行投票表決。

一旦法案通過，字節跳動將有165天時間能與TikTok切割，否則將被強制從蘋果、谷歌等應用程式商店下架。

同時，該法案賦予總統新權力，對指定構成國家安全風險的應用程式，在拒絕脫離下予以禁令或限制，此將適用於「年度活躍用戶超過100萬，且受外國對手實體控制」的應用程式。

蓋拉格表示，法案是向TikTok發出訊息，「要嘛與中國共產黨分手，或失去接觸美國用戶的權利。」美國的最大對手沒有資格控制美國的主流媒體平台。

TikTok回應，該法案是在踐踏美國人的第一修正案權利，剝奪小型企業賴以發展的平台，並稱「過去不曾、未來也不會與中國政府分享美國用戶的數據」。

另外，白宮國安委員會則指，該法案是因應TikTok對美國國安威脅「重要且值得歡迎的一步」。不過，為吸引年輕選票，美國總統拜登的競選團隊才在上月加入TikTok。

TikTok 美國 議員

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