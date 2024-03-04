小米雷軍建議 將AI素養教育納入陸九年義務教育

大陸全國人大政協兩會本周舉行，大陸全國人大代表、小米董事長雷軍提出，AI領域人才培養提出有關綠色低碳、人工智能（AI）、智能駕駛、智能製造等領域的建議。其中，他特別強調要加強大陸AI領域人才培養。

據《金融界》報導，雷軍認為，從長期趨勢看，各行各業對掌握AI基本技能的人力需求正急劇增長，以大陸生成式AI的實際技術水平來看，在頂尖AI人才儲備方面還存在明顯不足，相關複合人才更加短缺。因此，加強AI領域人才培養，將成為中國產業持續升級的關鍵因素。

他建議將AI素養教育納入九年義務教育內容，設置AI通識課程，同時將相關內容納入中小學社會實踐活動，培養中小學生對AI的認知能力和應用能力。雷軍並建議，鼓勵大型科技企業和社會補教機構開展AI應用型人才培訓，以適應技術快速迭代、人才需求量大、應用廣泛的特質。

在智能駕駛方面，雷軍表示，目前行業的智能駕駛產品在功能定義、安全性能、數據應用等方面仍有較大差異，存在駕駛安全與數據安全隱患，需盡快推進相關法規標準及產品監督管理辦法落地，規範智能駕駛產品的安全應用。

雷軍認為，要繼續加強5G、大數據中心、算力等基礎建設，建議大陸財政部、科技部、工信部等部門，加快推動智能製造重大專項立項實施，推動智能生產裝備、智能檢測裝備、智能製造軟體等關鍵技術設備研發攻堅及產業化，提升大陸國內製造業整體競爭力。