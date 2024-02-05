北京蓋火箭大街 吸航天產業鏈

北京商業航天產業高質量發展大會3日在北京經濟技術開發區（北京亦莊）舉辦。大會發布「北京火箭大街共性科研生產基地項目」（北京火箭大街）方案，吸引商業航天全產業鏈優質項目聚集。

中新社報導，北京是中國大陸航天（航太）事業的發源地，已初步形成規模化的民營商業航天創新產業集群，培育出一批商業航天獨角獸企業。北京亦莊現已聚集50餘家航天企業，覆蓋運載火箭、衛星研製、衛星應用等領域，落地的民營火箭整箭研製企業數量占大陸全國70%以上，並取得商業航天領域多個第一。

根據公布的方案，北京火箭大街總建築規模將達14萬平方公尺，設置共性技術平台、高端製造中心、創新研發中心、科技互動展廳四大功能分區。

其中，共性技術平台可為商業航天企業提供十餘項試驗及共享製造服務；科技互動展廳將建設模擬航天測發中心，實時接收火箭發射場數據，遠程觀摩火箭發射，並設置航天科技體驗中心。

據悉，北京火箭大街將於今年4月開建，預計2025年底投入使用。

可重複使用運載火箭是世界航天產業發展和國際商業航天競爭的前沿方向。為更好地推動可重複使用火箭研製工作，實現中國可複用火箭從北京起飛，北京市可重複使用火箭技術創新中心（籌）在大會上揭牌，這一市級創新中心落地北京亦莊，將推動關鍵核心技術攻關突破。

當天，北京亦莊集中簽約重點產業項目、重點投資項目、共性平台項目、戰略合作項目四大類共17個項目。為推進火箭航班化發射，北京亦莊與海南商業發射場海南國際商業航天發射有限公司、運載火箭海上發射母港東方航天港（山東）發展集團有限公司簽署戰略合作協議，共同推進產業跨區域協同發展。

新華社報導，北京市經濟和信息化局局長姜廣智在3日舉行的北京商業航天產業高質量發展大會上指出，北京將立足產業集聚優勢，形成全市產業協作互補格局，並聯動京津冀協同發展，共同打造京雄空天信息廊道。

據北京市經信局的數據顯示，北京目前擁有157家商業航天重點企業，培育出銀河航天、星際榮耀、星河動力等國家級專精特新「小巨人」30家。

北京商業航天產業已形成蓬勃發展的「南箭北星」布局：北京經濟技術開發區、大興區集聚商業火箭研發製造企業，形成「南箭」產業集群；海淀區集聚眾多商業衛星製造、測運控和運營企業，形成「北星」產業群。