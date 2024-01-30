恒大清盤衝擊陸房市 澳洲政府憂成全球經濟風險

香港高等法院29日對大陸大型地產商中國恒大下清盤令，恐讓正處於寒冬之中的大陸房地產業雪上加霜。澳洲媒體ABC中文網指出，恒大清盤可能給中國經濟帶來嚴重後果，因房地產行業約佔中國經濟增長的30%，從而給澳洲經濟帶來破壞性後果。

星島日報引述香港法院資料指出，恒大各種負債合計總額高達人民幣2.39兆元（約合新台幣10.5兆元）。

報導稱，恒大遭下清盤令意味生產運作停止，所有資產將在短期內出售，以進行變現，按先後次序償還未付的債項，之後按法律程序，宣布公司解散的一連串過程。

《澳洲人報》表示，澳洲政府正在密切關注中國經濟因恒大遭受清算將受到怎樣的影響。澳洲聯邦國庫部長查默斯（Jim Chalmers）表示，中國房地產行業的下滑是「全球經濟前景不確定的原因之一」，「中國經濟放緩和房地產行業面臨的挑戰是全球經濟面臨的主要風險。 我們正在密切關注這些事態發展。」

大陸是澳洲最大的出口市場，澳洲的大型鐵礦石出口商都將因此面臨巨大的風險，而這些礦商又是澳洲最大的納稅企業，一旦這些企業受到中國經濟下行的負面影響，就會給澳洲國家財政帶來困難。