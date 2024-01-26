上月搶購ASML設備 金額增十倍

在美國與荷蘭、日本的半導體設備出口禁令下，大陸去年底繼續加速囤貨。大陸海關數據顯示，僅2023年12月從荷蘭艾司摩爾（ASML）進口的曝光機設備金額高達11億美元，年增近1,000%，與11月相比增長也高達44.2%。整體來看，在2023年第4季，大陸從荷蘭ASML進口的曝光機總額達到了25.352億美元。

據業界分析，近幾個月來，大陸從荷蘭ASML進口的曝光機數量和進口額的激增，可能是ASML趕在許可證在2023年12月31日失效前匆忙出貨的結果。

ASML近期表示，深紫外線（DUV）曝光機產品在陸銷售去年創下新高後，預計因美國和荷蘭新出口限制措施，今年該公司對陸銷售將減少約10%至15%。

ASML財務總監Roger Dassen預計，今年將無法從荷蘭政府獲得許可，向大陸出口NXT:2000iNXT：2050i、NXT：2100i三個型號及後續先進浸沒式曝光機系統。他還指出，由於美國10月實施的直接限制措施，預計有少數工廠無法獲得較舊的NXT:1970i和NXT:1980i浸沒式工具的中國出口許可證。

財新網報導，NXT:1970i首次出貨是2013年，是2016年首次出貨的NXT:1980i的上一代產品，這項禁令意味著，部分中國晶圓廠只能從ASML購得2013年首次出貨的NXT:1965Ci型號曝光機，遠落後目前最先進DUV曝光機NXT:2100i五代。然而Dassen預計，大陸對舊設備需求將保持「非常非常穩定」。