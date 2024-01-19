港媒報導，正崴集團旗下富港電子（昆山）近期公告，公司經營困難，決定安排部分員工放假約半年。對此，正崴回應，依照集團規劃，富港（昆山）透過部門調整與華南廠區整合，提升營運效益，昆山廠產能不會減少，更沒有經營困難的問題。

根據星島日報報導，網路流傳出「富港（昆山）有限公司通訊元件事業處」公告，公告指出，受歐美市場大環境影響，2023年實際營收較前一年下跌高達52%，今年會比2023年再跌34%。事業處決定於2024年1月17日由單位告知需停工放假之同仁，並於2024年1月19日起安排停工放假。

星島日報指出，富港（昆山）決定安排部分員工放假約半年，期間有關員工僅能獲得每月人民幣1,800元的最低保障生活費。

富港（昆山）是正崴集團旗下子公司，主要生產遊戲配件、集成電路、線路板、攝像頭等電子通訊設備。

對此，正崴說明，依照集團規劃，富港（昆山）透過部門調整與華南廠區整合，提升營運效益，昆山產能不會因此減少，更沒有經營困難的問題，且在去年大環境面臨挑戰下，富港（昆山）仍繳出營收微幅成長的表現，營運穩健。