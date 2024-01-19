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字節跳動設加澳研發中心

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸科技公司字節跳動近期傳出海外布局，消息指出，該公司正在加拿大、澳洲等地籌建研發中心，部分研發中心已試營運半年，將支持TikTok、CapCut、Lemon8等多個海外業務研發。

報導指出，字節跳動計畫以當地招聘為主，並輔助少量外派的方式籌建相關研發中心。「過去半年，該公司已從美國、中國大陸、新加坡等地選派少量工程師參與籌建」。

其中，從中國大陸向兩地研發中心累計派出包括產品、研發和營運崗位120人。

相關人士表示，此舉是為了應對海外業務的發展，更好地滿足不同市場的用戶需求。

報導還提到，字節跳動目前擁有超過11萬員工，分布在全球120多個城市，並在四個國家、15座城市設有研發中心。早在2021年9月，短影音應用TikTok全球月活躍用戶就超過10億。2023年3月，有媒體稱，視訊短片軟體CapCut月活躍使用者突破2億。

字節跳動 TikTok

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