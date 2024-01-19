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「新三樣」大利多 四川探得近百萬噸鋰礦

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸官方相當重視鋰礦的挖掘與探勘，鋰礦主要分布在青藏高原周邊的鹽湖，圖為青海鹽湖公司旗下的鋰礦產區。圖／取自青海鹽湖公司官網
大陸官方相當重視鋰礦的挖掘與探勘，鋰礦主要分布在青藏高原周邊的鹽湖，圖為青海鹽湖公司旗下的鋰礦產區。圖／取自青海鹽湖公司官網

大陸最近在四川雅江地區探得近百萬噸鋰礦，這次發現的儲量龐大，有助新能源汽車、電池產業的發展。

新華社旗下「新華視點」18日消息，大陸自然资源部透露，在四川雅江探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲迄今探明最大規模偉晶岩型單體鋰礦。自然資源部部長王廣華「興奮地說」，「這為我國實現找鋰重大突破，起到了示範作用」。

而電動車、鋰電池、太陽能電池被稱為大陸出口「新三樣」，金屬能源鋰都是「口糧」。

消息指出，全球鋰資源分布不均，主要分布在阿根廷、玻利維亞、智利澳洲、大陸和美國等國家。大陸鋰輝石礦、鋰雲母礦分布範圍廣，共有1500多個鹽湖。官方指，通過加大鋰礦區塊出讓力度，可進一步挖掘鋰礦找礦潛力；而大陸部分鋰礦探礦權勘查程度較低，通過進一步加強地質勘查工作，鋰礦增儲空間較大。

據大陸自然資源部去年10月出版的最新版「中國礦產資源報告」，截至2022年底，全大陸已發現173種礦產，其中能源礦產13種，金屬礦產59種，非金屬礦產95種，水氣礦產6種。

當時官方估計，截至2022年底，鋰礦儲量有635.27萬噸，較上一年404.68萬噸已大增230餘萬噸。

大陸官方2022年就已宣布2023年啟動「新一輪找礦突破戰略行動」，王廣華強調，隨著戰略性新興產業快速發展及碳達峰、碳中和穩步推進，戰略性礦產需求將發生結構性變化，鋰、鈷、鎳等清潔能源和新興產業所需礦產的需求將持續快速增長。

美國 澳洲 智利

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