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2023年台灣對陸投資額年減近4成 創2002年來新低

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
經濟部投審司15日公布數據顯示，2023年核准對大陸投（增）資金額計30.3億美元，較上年同期減少39.83%，為自2002年來新低。圖為台資福貞公司金屬包裝容器生產車間。 （中新社）
經濟部投審司15日公布數據顯示，2023年核准對大陸投（增）資金額計30.3億美元，較上年同期減少39.83%，為自2002年來新低。圖為台資福貞公司金屬包裝容器生產車間。 （中新社）

經濟部投審司15日公布數據顯示，2023年核准對大陸投資件數為328件，件數較上年同期減少11.83%；核准投（增）資金額計30.3億美元，較上年同期減少39.83%，為自2002年來新低。顯示兩岸投資量跟額度持續下探。

另一方面，在陸資來台方面，2023年核准陸資來台投資件數為30件，較上年同期減少34.78%；投（增）資金額計2,969萬美元，較上年同期減少23.34%，為歷來最低。

投審司表示，如果從趨勢來看，自2002年起對陸投資金額持續高於對外投資金額，並於2010年達到高峰，當時對陸投資佔整體對外投資比重的84%，但這種趨勢自2016年開始反轉；2016年起對陸投資呈下降趨勢，2023年對陸投資佔整體對外投資比重降至11%，且為連續第2年低於對新南向國家投資。

投審司說明，上述趨勢意味隨著美中貿易戰、科技戰愈演愈烈，面對地緣政治動盪情勢，台商順應國際供應鏈重組，調整全球布局，提升對美國、歐洲、日本及新南向國家投資比重，以分散生產風險。

在對陸投資的產業上，前五名分別是電子零組件製造業、批發及零售業、專業科覺及技術服務業、醫療保健及社會服務工作與金融保險業，合計共佔對陸投資總額的63.02%。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來截至112年12月，累計核准陸資來台投資件數為1,586件，核准投（增）資金額計25.9億美元。如果從投資業別來看，前三名分別為批發及零售業、電子零組件製造業與銀行業。

從金流來看，大陸台人資金也在匯回。據金管會證期局此前發布統計，2023年前三季，上市櫃公司赴大陸投資僅新增909億元，較去年同期大減56%；與此同時，上市櫃公司累計自大陸匯回金額則攀升到7,983億元，大增943億元，並創史上同期新高。

日本 美國 額度

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