海南廢礦坑 變身農業園區

冬日暖陽照在海南臨高縣新盈鎮洋所村的田野上。割完一季水稻後，農民們堆土成壟，又忙著種上南瓜、辣椒和玉米等。放眼望去，平整開闊的耕地裡，作物長勢喜人。

新華社報導，新盈鎮大部分區域覆蓋著玄武岩。長期以來，當地村民就地開鑿石頭建房修圈，留下了大大小小的廢礦坑。礦坑低窪積水，導致成片土地撂荒。

近年來，臨高縣下定決心做好「土地整治+」文章。新盈鎮借申請全域土地綜合整治試點項目之機，清運石渣、修建渠道、培肥地力，逐漸將廢礦坑填平補齊，並造出萬畝田洋。在田間管理玉米苗的村民李富有怎麼也想不到，曾經的荒野轉眼間變成了一個個現代化農業園區。

歷史上，石礦為海南帶來了較大的經濟收益，但也由此欠下了生態帳、民生帳。包括臨高縣在內，部分市縣因採礦造成山體裸露、植被破壞、水土流失等問題，生態修復勢在必行。

透過草木覆綠、廢渣治理、礦坑蓄水等措施，東方市大田鎮昔日裸露的採石場，重新披上了「綠衣裳」；昌江黎族自治縣叉河鎮的礦山，植被比例從不到1%恢復到95%以上；儋州市在蓮花山渣土堆上，建成了海南最大的熱帶櫻花園…

在臨高縣新盈鎮，當地政府引進社會資本，將廢礦坑及周圍地塊整體納入、統一修復。「按照宜農則農、宜林則林、宜水則水、宜建則建的思路，我們對修復項目進行分類施策。」一家施工企業的總經理曹麗華表示

，「隨著一個個農業園區建設的啟動，荒田變良田，小田變大田，旱田變水田，為下一步發展智慧農業打下了基礎。」

田成方，路成網，旱能澆，澇能排。如今，新盈鎮的農業格局正在被加速改寫。臨高縣生態環境局副局長李林說，廢礦坑修復既治理了耕地，又增加了碳匯，還改善了人居環境，達到「一舉多贏」。