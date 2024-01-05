瑞銀：房市不穩 衝擊GDP增長

瑞銀高級中國經濟學家張寧昨（4）日表示， 2024年大陸經濟最大的風險仍是房地產問題，若房價和銷售規模「穩不住」，則不排除GDP增長落至4%以下。

香港電台報導，張寧預計，2024年大陸房地產銷售額、開工量和投資將續跌5%至10%，持續低迷（lower for longer）將成為新常態。

他表示，對比過去20年的政策周期，2023年底的中共中央經濟會議向市場釋放的信號，明顯較溫和，未有進入危機模式，代表當局不希望打完所有牌，「不會像2009年全球經濟衰退、或2015年大陸股災那麼強。」

張寧指出，當局已先後放寬二線城市購房條件、下調貸款利率、推進城中村、保障房建設等，預計需求和庫存得以持續釋放，房地產銷售與上年同期相比跌幅可收窄。

展望未來，隨著多項改善需求端的政策落地，因城施策的空間已不大，但貸款利率和一線城市政策仍有適度（marginal）放寬空間。

他又提到，大陸央行事隔一年再重啟抵押補充貸款（PSL），向房地產市場投放人民幣3,500億元資金，若最終加碼到人民幣2兆至3兆元，可以立刻提振市場。