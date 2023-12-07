大陸科技部：將研究形成時速600公里高速磁浮試驗線方案

澎湃新聞報導，日前，大陸科技部在官方網站發布《對十四屆全國人大一次會議第2199號建議的答覆》。該《答覆》提到，相關部門將積極支持磁浮動力技術基礎研究，持續做好磁浮相關標準研製，進一步加強磁浮技術標準化和計量相關工作，支持有條件的地區圍繞磁浮產業進行升級群聚培育工作。將研究形成時速600公里高速磁浮試驗線方案與商業營運成套解決方案。

大陸科技部表示，將依托「十四五」國家重點研發計畫積極支持磁浮動力技術基礎研究。如在「交通載運裝備與智慧交通技術」重點專項，繼續支援高速磁浮交通系統工程化技術與營運系統整合技術攻關，研究形成時速600公里高速磁浮試驗線方案與商業營運成套解決方案，為中國高速磁浮交通發展提供科技支撐。

此外，大陸科技部將鼓勵並支持企業積極主導申報建設國家技術創新中心、全國重點實驗室等創新平台，充分發揮科技領導企業在全產業鏈建設佈局中的龍頭作用，推動高階人才、專案、成果、設施平台、資本等創新要素向企業集聚，提升創新整體效率。

《答覆》提到，工業與信息化部將持續做好磁浮相關標準研發，指導支援企業依據《真空技術磁浮分子幫浦》等業界標準做好研發、生產、應用、售後等方面能力建設。

市場監督總局將進一步加強磁浮技術標準化及計量相關工作。根據相關規定，加強對全國磁浮動力技術基礎與應用標準化工作小組的業務指導，工作小組成立三年後，將按程序組織專家評估，具備條件的推動組建技術委員會。

《答覆》稱，工信部將結合實施先進製造業群聚發展專案行動，推動加速向世界級先進製造業群邁進。支持有條件的地區圍繞磁浮產業進行升級群聚培育工作，提升產業集聚集群發展水準。同時，優化首套重大技術裝備保險補償機制，降低新裝備應用風險，以政策為牽引推動磁浮動力技術推廣應用。