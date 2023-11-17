中美商務部長會談 同意明年第一季舉行首次商貿小組對話

「習拜會」15日落幕，為落實兩國元首舊金山會晤共識，中美商務部溝通交流機制首次部長級會談16日緊接著舉行，大陸商務部長王文濤就美國半導體出口管制、301關稅等向美國商務部長雷蒙多表達關切。雙方認為經貿領域的國家安全「邊界問題」十分重要。雙方同意，兩國商務部於明年第一季舉行商貿工作小組（副部級）對話首次會議

據大陸商務部網站消息，王文濤與雷蒙多就中美經貿關係和共同關心的經貿議題，進行了務實、建設性和富有成效的溝通。雙方就經貿領域的國家安全問題進行深入交流，也討論了兩國企業具體關切的問題。

王文濤強調， 國家安全的泛化、政治化影響正常貿易投資往來。他並就美國對大陸半導體出口管制最終規則、制裁打壓大陸企業、雙向投資限制、301關稅等議題表達關切。大陸商務部消息稱，雙方討論經貿領域的國家安全「邊界問題」十分重要。

據消息，雙方讚賞兩國商務部商貿工作小組的積極進展。雙方同意，兩國商務部於明年第一季舉行商貿工作小組（副部級）對話首次會議；支持在兩國開展省州經貿合作和貿易投資促進活動；共同推動中美企業合作對接項目取得實效，並增設專案辦公室；共同推動建立中美政府間標準與合格評定對話機制。

雙方還討論並同意兩國專家於明年1月就強化行政許可過程中的商業機密和保密商務資訊保護問題進行技術討論。

王文濤表示，兩國元首舊金山會晤為中美經貿關係指明了方向，中方願與美方共同落實元首會晤共識，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，用好兩國商務部之間建立的溝通管道，加強對話，管控分歧，為兩國貿易投資合作創造良好環境。