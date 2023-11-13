百度：雙11熱度 一年不如一年 網

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
陸「雙11」購物節收官，兩大電商集團跟去年一樣皆未公布成交數據（GMV），外界對於「雙11」賣不動的疑慮再起。
陸「雙11」購物節收官，兩大電商集團跟去年一樣皆未公布成交數據（GMV），外界對於「雙11」賣不動的疑慮再起。

大陸「雙11」購物節收官，阿里旗下淘天集團稱用戶數創高峰，京東集團稱成交額、訂單量、用戶數創新高，但兩大電商集團跟去年一樣皆未公布成交數據（GMV），外界對於「雙11」賣不動的疑慮再起。搜尋商品的百度指數顯示，「雙11」熱度一年不如一年，其搜尋量在2017年達到高峰後就逐年走跌，今年更跌至「冰點」年降60%，打臉兩大電商集團。

不過，新興電商平台因基期低仍有很大的成長空間，如抖音電商稱訂金預售商品日均GMV破百萬的單品達468個，訂金預售支付GMV為去年同期的1.6倍；另一快手電商則稱消費電子家居行業GMV較去年同期成長6.2倍。

「今年雙11是我十年來第一次意想不到的差」第一財經引述某商家在社交平台感嘆稱，以前雙11一天可以1,000單，現在不到100單。另一服裝老闆徐明表示，雙11期間工廠訂單相比往年下降30%至40%，今年是斷崖式下滑，本以為下半年能有一波行情，但現在市場仍如「一潭死水」。

從網路聲量來看，「冷清」成了今年雙11的普遍感受。百度指數顯示，雙11在2017年達到高峰後，每年逐步下降，今年為「冰點」，峰值搜索量較去年同期下降60%。

就微博話題觀察，2019年「雙11」相關話題在微博熱搜榜上的平均在榜時長一度達近八小時，今年平均時長不足三小時。最熱門的話題反而是「雙11是不是賣不動了」，有63%的網友認為「雙11已沒有存在的必要，失去了原本的意義。」

上觀新聞統整微博網友評論，認為大陸民眾對於雙11冷淡原因有三：一是消費者對購物節麻痺，直播帶貨也降低雙11吸引力；二是儘管各大平台主打「低價」，但消費者認為不夠划算且麻煩；三是有近四分之一消費者認為「沒錢」是最主要的原因。

雙11 電商 消費者

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