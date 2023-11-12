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蔡崇信投資中東獨角獸

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中東炙手可熱的獨角獸、號稱「中東版花唄」的創業公司Tabby，日前完成2億美元D輪融資，估值超過15億美元（新台幣489億元）。其中投資方陣容中，出現阿里控股集團董事會主席蔡崇信於早年發起的「藍池資本」。

分析認為，蔡崇信此次出手，並非沒有端倪。如果說，張勇掌舵下的阿里，貼的標籤是互聯網化；那麼蔡崇信的上任，更顯著的標籤便是國際化。而中東，正是阿里國際化重要版圖之一。

融資中國報導，總部位於沙烏地阿拉伯利雅德的Tabby，憑藉「先買後付」模式，在短短四年裡崛起。

此次投資方陣容豪華，除了穆巴達拉投資公司等巨頭，還出現「藍池資本」，它是現任阿里控股集團董事會主席蔡崇信於2015年發起，當時時任阿里集團主席馬雲及多位高管也參與其中。

鈦媒體報導，阿里巴巴2024財年第1季財報顯示，阿里國際數位商業集團是六大業務集團中營收增速最快的業務線。而截至2023年8月底，中東是阿里國際站上跨境貿易增長最快區域之一，增速達39%。

換言之，阿里對中東市場充滿期待。數據顯示，2021年中東地區電子商務市場規模約為317億美元，預計到2025年將超過490億美元。

中東 花唄

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