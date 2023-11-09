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赴蘇州會台商 國台辦仇開明：大陸是台商投資最佳選擇

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
剛升任國台辦副主任的仇開明，9日赴江蘇出席中國電子資訊博覽會開幕式並致辭。取自中國台灣網
剛升任國台辦副主任的仇開明，9日赴江蘇出席中國電子資訊博覽會開幕式並致辭。取自中國台灣網

第二十一屆中國（蘇州）電子資訊博覽會9日在江蘇蘇州開幕，兩岸多個工商界代表與會，甫升任國台辦副主任的仇開明也出席開幕式並致辭，他說，大陸始終是台商投資興業的最佳選擇，台商要堅定紮根大陸發展信心，主動對接大陸產業鏈供應鏈，更好融入新發展格局，實現高品質發展。

第二十一屆中國（蘇州）電子資訊博覽會由大陸國台辦、江蘇省政府主辦。據蘇州日報，該活動是兩岸IT產業界規模最大、參展企業最多、產業配套最全的知名展會之一，今年以「數位賦能、創新製造」為主題，線下參展企業達400家，9到11日展會期間將將舉辦論壇、產業對洽會等系列活動，推動兩岸電子資訊產業整合發展。

仇開明致辭時表示，兩岸產業優勢互補、合作空間龐大，更應透過深化合作，建構更具競爭優勢的產業鏈供應鏈。大陸加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，經濟保持回升好轉趨勢，始終是台商投資興業的最佳選擇。

他說，我們（中國大陸）將持續改善政策措施、落實同等待遇，率先和台胞台企分享大陸發展機遇，為兩岸業界及民眾帶來更多好處。台胞台商要堅定紮根大陸發展信心，緊跟新一輪科技革命和產業變革潮流，抓住大陸加快建設現代化產業體系的歷史機遇，積極參與創新體系建設，主動對接大陸產業鏈供應鏈，更好融入新發展格局，實現高品質發展。

對於兩岸關係，仇開明表示，兩岸經貿與科技合作離不開和平穩定的大環境。他抨擊，民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，阻撓兩岸交流合作，挑動兩岸對立對抗，直接損害台胞台商切身利益。

他說，目前，兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩條路、兩種前景的重大選擇。 希望台胞台商堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」，堅定站在歷史正確的一邊，為深化兩岸融合發展、推動兩岸關係重回和平發展正軌貢獻力量。

據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」，在江蘇期間，仇開明還出席了蘇州市台協換屆大會。另一方面，出席本屆中國（蘇州）電子資訊博覽會的兩岸代表，還包括兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平、前海協會會長陳德銘，和台灣方面有商業總會主席賴正鎰、大陸全國台企聯會長李政宏。

前一日，大陸國台辦官網才更新訊息顯示，國台辦研究局長仇開明已升任中共中央台辦、國務院台辦副主任。在此之前，他也是國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主任，由於長期近行對台研究，過去仇開明與學者較為熟稔，和台商接觸較少。

台商 國台辦 格局

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