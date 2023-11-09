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團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

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團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍讓政府覺得「準備好了」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委詹志宏9日下午指出，處理新疆死亡車禍的SOP讓官方「覺得說，我們真的是準備好了」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委詹志宏9日下午指出，處理新疆死亡車禍的SOP讓官方「覺得說，我們真的是準備好了」。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會8月24日宣布團客方案，以一個月為準備期，視陸方回應再確定實施日期，直到10月底陸委會都堅持「雙向對等開放」，但交通部最近已宣布明年3月主動開放團客。對於政策「髮夾彎」，陸委會強調兩岸之間的交流，不是他們說了算或是我們說了算，並再次呼籲北京「一起同步推動雙向團客交流」；官方也坦承，新疆車禍處理的SOP讓政府覺得「我們真的是準備好了」。

陸委會副主委詹志宏9日下午在記者會上表示，兩岸還是應恢復雙向團客交流，「雙向才有意義，單向只能凸顯大陸方面對他們老百姓自信心不夠」。他說，交通部現在已經評估到明年初，也給相關業者一定準備期間，讓他們將來要出團事先做好最好安排，才能順利平安接待。

詹志宏並沒有正面回答是否有跟陸方溝通過，僅呼籲北京「一起同步推動雙向團客交流」，「我們會持續透過公開與各種管道與北京方面表達，還是應該要雙向恢復，兩岸才能比較正常恢復」。

至於本報記者詢問，政府的決策原則為何會改變？是否因為新疆死亡車禍發生導致民間與業界壓力而做調整？且陸委會10月29日新聞稿強調我方已在9月23日做好恢復雙向交流的準備，是否有可能再將明年團客開放日期提前？

詹志宏則回應，兩岸之間的交流，「不是說他們說了算或是我們說了算」，片面交流「沒有辦法讓交流活動恢復正常」。

他說，9月份觀光署已經做好接待跟出團準備，「剛好準備好沒有多久，我們就不幸遇到新疆的車禍」，處理的SOP讓官方「覺得說，我們真的是準備好了」。

此前在新疆車禍案後，曾有不少業者批評政府禁團令使得民眾赴陸旅遊沒保障，陸委會並於10月29日發出新聞稿點名批評本報系，強調「新疆意外事件是單純的旅遊意外事故，沒有必要將本案硬與兩岸是否推動恢復團體旅遊相牽連」。

而原先陸委會也多次重申兩岸旅遊諸多問題需要兩岸協商才能開放，目前是否已解決？詹志宏則強調，問題解決涉及旅行業者的財務調度、被積欠團費，還有旅客陷入糾紛的漩渦等。「因為兩岸的能夠執行兩岸旅遊的旅行社就是那麼幾個，讓大家能夠和和氣氣的把旅行業務觀光業務推展，這是我們的期待」。

官方已向業者說明，最好兩岸有小兩會可以來把這個事情談出一個共識，但是因為北京方面的態度旅行業者也清楚，「所以他們有自己溝通的一個管道，當然沒有辦法完全解決」。

他也提到，「交通部並沒有確定說明年就一定要開放，我們只是說他有這樣的一個規劃一個方向，所以還有一點時間來跟我們的業者一起來努力看看」。至於未來是否還會依陸委會8月宣布的2000人規模施行？詹志宏則說，到時候會再跟交通部討論。

陸委會 新疆 詹志宏 車禍 交通部

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