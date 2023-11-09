與其他車企唱反調 特斯拉中國宣布 Model 3、Model Y漲價

進入11月，就在大陸多家車企紛紛宣布調降官方售價以應對年底競爭壓力時， 特斯拉中國9日在微博發布，即日起 Model 3/Y 長續航版售價正式上調，Model 3 長續航版調漲人民幣1,500元（新台幣6,600元），Model Y 長續航版漲2,500元（新台幣1.1萬元）。

今年10月底，特斯拉中國也曾調高Model Y高性能版車型價格。10 月27 日，特斯拉 Model Y 高性能版車型價格上調人民幣1.4 萬元，調整後售價為 人民幣36.39萬元。

證券日報報導，目前境內電動車市場競爭加深，大多廠商都在試圖透過降價促銷保持和擴大市佔。在此背景下，特斯拉卻反其道而行，一方面宣佈車型售價上漲，另一方面，引薦獎勵也開始退出。

中國新能源汽車產業創新聯盟理事高雲鵬認為，產品的價格本就由市場供需關係決定，特斯拉的底氣來源於源源不斷的訂單，公司上調售價應該是與市場供需直接相關。

特斯拉第3季財報顯示，營收234億美元，年增9%，寫下三年來最小增幅；淨利潤為18.53億美元，銳減 44%。毛利率也進一步降至 17.9%，寫下四年來新低。

據特斯拉官方數據顯示，上海超級工廠實際年產能已經從第2季75萬輛，擴產到第3季95萬輛以上。根據最新產能標準，上海超級工廠每30幾秒，就可以下線一輛車。

但伴隨著煥新版Model 3和Model Y相繼上市，上海超級工廠即使滿負荷運轉，市場依舊供不應求，被外界認為是此次價格調整的重要原因。

交付周期方面，查閱特斯拉官網，截至目前，特斯拉主銷車型交付週期均出現一定程度延長，其中Model Y提車週期為2周至8周，Model 3煥新版的提車週期更是達2周至9周。

針對此次調價，也有觀點認為，這是特斯拉基於利潤壓力和市場競爭作出的漲價調整。

今年年初，特斯拉分別在中國、日本、南韓、美國、歐洲等多國和地區大幅降價，涉及Model 3和Model Y等暢銷車型，這也成為今年前兩季度銷量高增長的主因。

彼時，特斯拉CEO馬斯克表示，願意在動盪時期下調電動汽車的價格，儘管這會影響公司毛利率，但願意犧牲毛利率換取銷量增長，「特斯拉需要繼續降價，以降低用戶每月還款壓力，這樣才能讓更多人負擔得起。」

特斯拉相關負責人指出，公司主要目標在2023年第3季保持不變，即降低單車成本、產生自由現金流，同時最大化交付量。

上述負責人提到，特斯拉的單車成本在第3季已降至3.75萬美元（新台幣122萬元）。為了進一步降低單位成本，特斯拉在第3季實施了必要的產線升級，保障實現180萬輛的全年交付目標。

德基先進製造與出行產業合夥人張帆認為，近期包括碳酸鋰等電動汽車主要原材料價格持續低位盤旋，在此背景下車價不降反升，代表特斯拉這次漲價更多是基於業績考慮。