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春節前解除大陸禁團令 業者：為何要拖到選後？

聯合報／ 記者賴錦宏／台北即時報導
蔡政府對重新恢復兩岸觀光旅遊，說法與政策一變再變，引發業者不滿也影響國人赴大陸旅遊的安全。（香港中通社）
蔡政府對重新恢復兩岸觀光旅遊，說法與政策一變再變，引發業者不滿也影響國人赴大陸旅遊的安全。（香港中通社）

交通部長王國材表示，大陸旅遊禁團令將在明年春節前解除，預計明年3月1日可組團到大陸及接待大陸旅遊團。對此，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，這可能符合執政黨原先的內部規劃：選後再開放兩岸旅遊。

許晉睿指出，這多少讓業者有感，終於開放可以組團赴大陸了。目前台灣旅行社有九成承做組團赴大陸業務，實際上，交通部這項政策宣示對業者來說已經談不上什麼經濟效應了。因為大多數業者春節團早已開賣，甚至賣完了。

許晉睿指出，為了保障國人赴陸旅遊安全，「現在就可以同意旅行社組旅遊團赴大陸」，這不但能保障業者的工作權益也可以保護國人登陸旅遊的安全，何樂而不為？不用等到明年3月。

另一名不願具名的大型旅行社負責人指出，政府突然宣布3月1日開放組團赴陸，與日前新疆旅遊團發生車禍事故凸顯政府當前荒謬的兩岸觀光政策有關。新疆車禍後，陸委會、海基會均聲稱，這些民眾是自己去新疆，只是找旅行社代購機票、代訂旅館等事宜，這都是推託卸責之詞。

這位旅遊業者表示，蔡政府一直想利用大陸禁團令來逼迫大陸有善意回應，但大陸方面就是不給回應。結果呢？蔡政府最後還不是唾面自乾，自行宣布將擇期開放，早知如此又何必當初？

旅行社 新疆 交通部長

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