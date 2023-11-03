王文濤會美光總裁：歡迎在遵守法規前提下深根大陸市場

美國晶片製造商美光5月遭大陸「報復性封殺」後，在大陸的發展露出一絲曙光？大陸商務部長王文濤1日會見美光總裁兼執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）一行人。王文濤表示，歡迎美光繼續紮根並深耕大陸市場，「在遵守大陸法律法規的前提下」實現更好發展。梅羅特拉則表達了持續擴大在華投資的意願。

這是繼此前有消息稱，梅羅特拉於7月19日拜會大陸商務部後，美光與大陸商務部的再度接觸。外界解讀，美光執行長的行為是向中方示好。

大陸商務部3日午間於官網披露上述消息，並簡要的介紹會晤情況。王文濤表示，大陸堅定不移推進高水準對外開放，不斷優化外商投資環境，為外資企業提供服務保障。歡迎美光繼續紮根並深耕大陸市場，在遵守大陸法律法規的前提下實現更好發展。梅羅特拉介紹了美光的業務發展情況，表達了持續擴大在華投資的意願。

大陸網信辦今年5月宣布美光公司在大陸銷售產品未通過網路安全審查，要求大陸國內關鍵資訊基礎設施的運營者立即停止採購美光產品。

美光6月宣布計畫在未來幾年中，對其位於大陸西安的封測廠投資逾人民幣43億元。梅羅特拉稱，該投資項目彰顯了美光對大陸業務及大陸團隊成員堅定不移的承諾。